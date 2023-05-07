الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 10:42 ص

مجلس النواب يقر معدل قانون أصول المحاكمات الشرعية

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023.

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ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.

 




 

 


 

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