الثلاثاء 26-04-2022
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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والحجاوي والدباس ومسودة
محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان إضاءات قرآنية
النجار تلتقي السفير الإيطالي
تفاصيل فعاليات "رمضانيات" اليوم الثلاثاء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
فعاليّة "الخير خيرين": موصول الخير لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في شهر الخير
خمسة أسباب تجعل HUAWEI nova 9 SE الجديد الهاتف المثالي بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل
رغم خفة وزنها... مكنسةJet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج لتنظيف أكثر تقدماً دون مجهود
سي أف أي ترحب بـ "بيب" جوارديولا كسفير عالمي لعلامتها التجارية
كورونا
كورونا
معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين
إحصائية قاتمة تكشف عن قبضة كورونا طويل الأمد
دراسة تكشف أثرا ضارا غير متوقع يمكن أن تسببه أقنعة الوجه ويجب الانتباه لأعراضه
شركة يابانية تعلن التوصل لعلاج يشفي سريعاً من كورونا
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بين رمضانين.. التراويح في المساجد بعد عامين
مواطنون يشتكون موجة ارتفاع بالأسعار غير مسبوقة
آراء المواطنين حول المشاركة في الإنتخابات المحلية
كلمة من القلب بمناسبة عيد الأم
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب