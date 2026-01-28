مجلس النواب يقر معدل قانون الكاتب العدل

02:05 م

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل.





وتضمنت التعديلات إنجاز معاملات الكاتب العدل إلكترونيا مما يسهل على المواطنين من خارج المملكة إجراء المعاملات.



كما أتاحت التعديلات للمواطنين مراجعة دوائر الكاتب العدل في كل المحافظات لإنجاز المعاملات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.



وأجاز القانون المعدل استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.

