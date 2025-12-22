الإثنين 2025-12-22 03:33 م

مجلس النواب يقر معدّل قانون المعاملات الإلكترونية

مجلس النواب
مجلس النواب
الإثنين، 22-12-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، الاثنين، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبع موادّ.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، إذ وافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي

أخبار الشركات Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي

اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

أخبار محلية اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

1

فيديو منوع عندما تتحول النجارة إلى فن

58

فيديو منوع مقطع متداول حول العالم: ظهور حيوان الموس الأبيض النادر

ن

فيديو منوع أم تثبت بأن الحاجة أم الاختراع 😂👌🏻

58

فيديو منوع مقطع بعنوان: عندما تكون سائق منذ سنوات طويلة

ا

المرأة والجمال حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: قيمة الأجر ترتفع بقدر ما يملك الشباب من مهارات لكل فرصة عمل



 






الأكثر مشاهدة