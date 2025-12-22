مجلس النواب يقر معدّل قانون المعاملات الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، الاثنين، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبع موادّ.

