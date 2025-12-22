مجلس النواب يقر معدّل قانون المعاملات الإلكترونية

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، إذ وافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن
-
أبو هنية: مناقشة اتفاقيات التعدين حق مشروع
-
مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون المعاملات الإلكترونية
-
رئيس مجلس النواب: الإعلام خط دفاع متقدم عن رسالة المملكة
-
الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون اتفاقية التعدين في أبو خشيبة
-
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان
-
مطالبة بحذف الوحدة الرابعة من مادة الأحياء لطلبة مواليد 2008
-
سؤال نيابي بخصوص السفير الأمريكي الجديد