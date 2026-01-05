مجلس النواب يناقش الاثنين ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا

وتتضمن الأسئلة؛ مناقشة إجابات الحكومة على أسئلة موجهة لوزارات (النقل والسياحة والآثار والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والاستثمار والعمل والأشغال والبنك المركزي الأردني).
كما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون الغاز، في قراءة أولية لمشروع القانون.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش الاثنين، مشروع معدل قانون المنافسة.
