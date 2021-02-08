الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-02-2021 09:10 م

للعام 2021

مجلس النواب يناقش الموازنة الأربعاء

نواب
مجلس النواب


الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب خلال جلسته الصباحية الأربعاء، قرار لجنته المالية المتعلق بالموازنة العامة للحكومة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2021.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أقرت الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية، وبتوصيات حول العديد من القرارات، وقررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار بلا أي أثر على المواطن.

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