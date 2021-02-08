مجلس النواب يناقش الموازنة الأربعاء

الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب خلال جلسته الصباحية الأربعاء، قرار لجنته المالية المتعلق بالموازنة العامة للحكومة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2021.



وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أقرت الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية، وبتوصيات حول العديد من القرارات، وقررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار بلا أي أثر على المواطن.

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