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مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل

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مجلس النواب
الخميس، 02-01-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 من صباح الاثنين المقبل في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

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وكانت أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.

 
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