مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 من صباح الاثنين المقبل في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

اضافة اعلان