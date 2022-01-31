مجلس النواب يناقش اليوم إجابات الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب جلسةٍ رقابية، الاثنين، برئاسة عبدالكريم الدغمي، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب، كما تتضمن مشروع قانون محال من الحكومة وهو مشروع معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.

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وتتضمن الأسئلة كتاب وزير العدل وكتاب محافظ البنك المركزي جواباً عن السؤال المقدم من النائب ريما العموش. (مؤجل من الجلسة السابقة).



وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان في رده على سؤال النائب زهير السعيدين، وكتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية في رده على سؤال النائب السيد أيمن مدانات.



وتناقش الجلسة كتاب وزير التربية والتعليم في رده على سؤال النائب سالم العمري، وكتاب وزير المالية وكتاب رئيس الوزراء في رده على سؤال النائب عماد العدوان.



ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في رده على سؤال النائب فراس العجارمة، وكتاب وزير الصحة في رده على سؤال النائب نضال الحياري.



الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير التنمية الإجتماعية في رده على سؤال النائب عودة النوايشة، وكتاب رئيس هيئة مديري شركة تطوير المفرق في رده على سؤال النائب ذياب المساعيد.



كما يناقش كتاب وزير الصحة في رده على سؤال النائب أحمد السراحنة، وكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية في رده على سؤال النائب غازي السرحان.



ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الداخلية في رده على سؤال النائب غازي الذنيبات، وكتاب وزير المياه والري في رده على سؤال النائب عمر الزيود.



الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير التربية والتعليم في رده على سؤال النائب رهق الزواهرة.

