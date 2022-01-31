الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة النيابية تناقش اليوم انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

الأرصاد : حالة عدم استقرار جوي اليوم الاثنين

مجلس النواب يناقش اليوم إجابات الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية في البرتغال

اليمن.. مقتل 4 مدنيين بقصف حوثي في شبوة

كندا تقرر سحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها بكييف

وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلق باتجاه الإمارات

قطر: لقاح كورونا للأطفال فوق 5 أعوام

وزير الطاقة: المؤشرات الأولية تدل على أن مسؤولية انقطاع الكهرباء كانت بين عدة جهات

مرتبات الترخيص يهنئون المراجعين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك - صور

الإثنين، 31-01-2022 05:58 ص

مجلس النواب يناقش اليوم إجابات الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

0L5A6423


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب جلسةٍ رقابية، الاثنين، برئاسة عبدالكريم الدغمي، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب، كما تتضمن مشروع قانون محال من الحكومة وهو مشروع معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.

اضافة اعلان


وتتضمن الأسئلة كتاب وزير العدل وكتاب محافظ البنك المركزي جواباً عن السؤال المقدم من النائب ريما العموش. (مؤجل من الجلسة السابقة).


وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان في رده على سؤال النائب زهير السعيدين، وكتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية في رده على سؤال النائب السيد أيمن مدانات.


وتناقش الجلسة كتاب وزير التربية والتعليم في رده على سؤال النائب سالم العمري، وكتاب وزير المالية وكتاب رئيس الوزراء في رده على سؤال النائب عماد العدوان.


ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في رده على سؤال النائب فراس العجارمة، وكتاب وزير الصحة في رده على سؤال النائب نضال الحياري.


الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير التنمية الإجتماعية في رده على سؤال النائب عودة النوايشة، وكتاب رئيس هيئة مديري شركة تطوير المفرق في رده على سؤال النائب ذياب المساعيد.


كما يناقش كتاب وزير الصحة في رده على سؤال النائب أحمد السراحنة، وكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية في رده على سؤال النائب غازي السرحان.


ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الداخلية في رده على سؤال النائب غازي الذنيبات، وكتاب وزير المياه والري في رده على سؤال النائب عمر الزيود.


الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير التربية والتعليم في رده على سؤال النائب رهق الزواهرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9955

الطاقة النيابية تناقش اليوم انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

18a25131-8f9a-4196-8ef4-1c2491e76acd

العودات: مشروع قانون الأحزاب تضمن نصاً صريحاً بعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي

السميرات

إصابة النائب السميرات بكورونا

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.22.09 PM

الدغمي يبحث التعاون المشترك مع سفيري العراق وتونس

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.20.44 PM

ورشة عمل نيابية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية

WhatsApp Image 2022-01-30 at 2.58.41 PM

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

أخبار متعلقة
720202912045422849982

الأعيان يؤجل التصويت على مجمل مواد مشروع تعديل الدستور

maxresdefault (1)

الدغمي ينعى والدة النائب غازي البداوي

0L5A0231

مجلس النواب يواصل مناقشة التعديلات الدستورية الثلاثاء

main_image61caf3c7b26bf

مجلس النواب يعاود لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية في جلسة الأحد

57332_14_1363273253

المجالي: التصرفات الفردية لا تعكس صورة مجلس النواب

12202131124354975347899

الطاقة النيابية تجتمع الأحد لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين