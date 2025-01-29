مجلس النواب يناقش اليوم الاربعاء قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب الأربعاء جلسة صباحية تشريعية لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

كما يناقش المجلس أيضا قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.



وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.

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كما يناقش قرار اللجنة الإدارية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.



اجتماعات لجان نيابية

وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس وقضايا عدة.



وتناقش اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.



وتجتمع لجنة التوجيه الوطني والإعلام لبحث المعيقات التي تواجه نقابة الصحفيين الأردنيين.