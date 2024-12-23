مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات المالية، تطوير القطاع العام، العمل، الداخلية، الصحة، الطاقة والثروة المعدنية، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الخارجية وشؤون المغتربين.
في المقابل تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تناقش موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية
-
لجنة العمل في الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
-
مالية النواب تناقش موازنة المحكمة الدستورية
-
كتلة تقدم النيابية تلتقي المعهد الديمقراطي الوطني
-
الصفدي يكرم البروفيسور الحمادشة صاحب الاختراع العالمي بعلاج اعتلال عضلة القلب
-
"الاسرة النيابية "تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة
-
الفايز يكرم المخترع الحمادشة
-
جلسة رقابية للنواب الاثنين .. والحكومة ترد على 14 سؤالاً