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مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 06:00 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب اليوم  الاثنين، جلسة رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

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ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات المالية، تطوير القطاع العام، العمل، الداخلية، الصحة، الطاقة والثروة المعدنية، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الخارجية وشؤون المغتربين.

في المقابل تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

 
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