مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسة رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

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