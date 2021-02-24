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الأربعاء، 24-02-2021 08:34 ص

مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة

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الوكيل الاخباري - يناقش مجلس النواب في جلسة رقابية الأربعاء، ردود الحكومة على 21 سؤالا نيابيا، حول عدة قضايا.

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ويناقش النواب رد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، على السؤال المقدم من النائب صفاء المومني، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي على سؤال النائب محمد العلاقمة، ورد وزير الداخلية سمير مبيضين على سؤال النائب هادية السرحان، ورد وزير المياه والري معتصم سعيدان على سؤال النائب محمد المحارمة.


ويناقش النواب أيضا رد وزير الداخلية سمير مبيضين على سؤال النائب زيد العتوم، ورد وزير الصحة نذير عبيدات جواباً على السؤال المقدم من النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان على السؤال المقدم من النائب مغير الهملان الدعجة.


المجلس، يناقش أيضا، رد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي على سؤال النائب عيد النعيمات، ورد وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي على سؤال النائب عبد الله عواد، ورد وزير الصحة نذير عبيدات على سؤال النائب فريد حداد، ورد وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي وكتاب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على سؤال النائب هيثم الزيادين.


ويناقش رد وزير الصحة نذير عبيدات على سؤال النائب محمد الخلايلة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على سؤال النائب هايل عياش، ورد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على سؤال النائب أحمد الخلايلة، ورد وزير الصحة نذير عبيدات على سؤال النائب أحمد عشا، ورد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين على سؤال النائب زينب البدول، ورد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على سؤال النائب إسماعيل المشاقبة.


 




 

 


 

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