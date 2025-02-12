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مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.اضافة اعلان


كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.

وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
 
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