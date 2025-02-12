مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
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