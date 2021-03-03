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الأربعاء، 03-03-2021 08:07 ص

مجلس النواب يناقش اليوم قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار

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الوكيل الاخباري - يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن القانون المؤقت رقم (35) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.

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وبين رئيس اللجنة خالد أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.


 




 

 


 

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