مجلس النواب يناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليه

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية يناقش خلالها مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجانه المختصة، اعتبارا من مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

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رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، قال بعد إقرار مشروع القانون، إن المشروع جاء انسجاماً مع التَّعديلات الدستوريَّة التي تضمَّنت أحكاماً خاصَّة بتعيين رئيس المحكمة العُليا الشرعيَّة؛ ولتنظيم وظيفة التَّفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة، ولتحديد الأحكام الخاصَّة بتولِّي وظيفة القضاء الشَّرعي وشروطه.



وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.



وعلى جدول أعمال المجلس أيضا، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

