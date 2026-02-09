الإثنين 2026-02-09 08:59 ص

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
 
الإثنين، 09-02-2026 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025.اضافة اعلان


وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025.

وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
 
 


