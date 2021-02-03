الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

دوام طلبة الجامعات و تصاعد الاصوات المطالبة بقرار واضح

مؤشر على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

تحدٍ كبير يواجه عودة الطلبة الى المدارس

الارصاد : أمطار غزيرة وتحذير من السيول خلال اليومين القادمين

الأربعاء، 03-02-2021 08:37 ص

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة

2202129354178372941


الوكيل الاخباري - يناقش مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

اضافة اعلان

ويبت المجلس في جلسته أيضا في أول طلب مناقشة عامة في مجلس النواب التاسع عشر، قدمها 26 نائبا، حيث يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.


ومن المقرر أن يصوت النواب على طلب المناقشة، فإذا وافقت الأغلبية عليه،سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة خلال مدة أقصاها 15 يوما.


وتواصل لجان في مجلس النواب أيضا، مناقشة مشاريع قوانين لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث تستمر اللجنة المالية بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.


وتبحث اللجنة موازنة كل من غرف الصناعة والتجارة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية البنوك، إضافة إلى موازنة رؤساء المجالس المحلية.


وتبحث عدد من اللجان الأربعاء أيضا، مشاريع قوانين محالة لها من المجلس . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
253203

دهس مواطن بمركبة نائب “سيدة” بعمان

نواب

لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

12021279113533949474

التربية تقرر عودة الدوام في هذه المدارس يومياً

نواب

لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

1612108231643

التعليم النيابية تبحث مطالب طلبة الدبلوم

1202151596718060456

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

أخبار متعلقة
120212584535782751787

جلسة صباحية اليوم لمجلس النواب

12021279613985239320

لجان نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

مجلس النواب

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

1611491476975

أمانة النواب تكشف حقيقة العوازل والاغطية الخشبية بالمجلس

تص

مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

120211073926401445004

22 مشروع قانون على جدول أعمال مجلس النواب الأحد