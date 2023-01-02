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مجلس النواب يناقش اليوم "معدل الضمان الاجتماعي"

الإثنين، 02-01-2023 07:43 ص

مجلس النواب يناقش اليوم "معدل الضمان الاجتماعي"

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية صباحية، لمناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة.

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وبحسب جدول أعمال الجلسة من المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، (مع إعطائه صفة الاستعجال).


وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 27 كانون الأول/ديسمبر، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.


 




 

 


 

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