مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، جلسة تشريعية الثلاثاء، يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

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