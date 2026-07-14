مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية

وكان مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع القانون الذي يأتي بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسميّا وقانونيّا لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
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