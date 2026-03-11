مجلس النواب يناقش جدول أعمال الجلسة 19 من الدورة العادية الثانية

كما ستجتمع لجنة الزراعة النيابية لمناقشة موضوع تحقيق استدامة الأمن الغذائي.
