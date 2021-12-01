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الأربعاء، 01-12-2021 08:42 ص

مجلس النواب يناقش ردود الحكومة على 15 سؤالا نيابيا اليوم

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الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب التاسع عشر، الأربعاء، في أول جلسة رقابية في الدورة العادية، ردود الحكومة، على 15 سؤالا نيابيا.

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واستكمل المجلس، الثلاثاء، تشكيل لجانه الدائمة التي يصل عددها إلى 15 لجنة، سنداً لأحكام المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس.


وتتحدث المادة 38 من النظام الداخلي، عن انتخاب أعضاء 15 لجنة دائمة في بدء كل دورة عادية أو غير عادية، بحيث تتألف كل لجنة من 11 عضوا في حدها الأعلى، و5 أعضاء كحد أدنى، كما لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.


وستعقد اللجان الخميس، اجتماعات برئاسة رئيس مجلس النواب، لانتخاب رئيس ومقرر لكل لجنة.


 




 

 


 

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