مجلس النواب يناقش معدّل "الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" اليوم

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل؛ لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، ولإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية حسين العموش، قال إن إقرار مشروع القانون يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على دور وزارة الأوقاف الديني والاجتماعي.
من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة الزراعة والمياه النيابية تناقش اليوم الواقع المائي في المملكة
-
قانونية الأعيان تقر "معدل المعاملات الإلكترونية"
-
التربية النيابية تناقش الأحد نظام الثانوية العامة الجديد
-
نواب إربد يطالبون بحلول سريعة لإنجاز مشروع "حسبة الجورة" المتعطل
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل
-
"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني
-
كتلة مبادرة النيابية تبحث الوضع المائي في المملكة