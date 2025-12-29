الإثنين 2025-12-29 09:11 ص

مجلس النواب يناقش معدّل "الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" اليوم

مجلس النواب يناقش معدّل "الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" اليوم
جلسة تشريعية لمجلس النواب
الإثنين، 29-12-2025 07:53 ص
الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، بعد أن أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.اضافة اعلان


وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل؛ لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.

ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، ولإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية حسين العموش، قال إن إقرار مشروع القانون يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على دور وزارة الأوقاف الديني والاجتماعي.

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك

براميل نفط معدة للتصدير

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : وقوع حادثي دهس في عمان اليوم

طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو التايواني

عربي ودولي الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر الأردنيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض

فلسطين ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة

تعبيرية

شؤون برلمانية لجنة الزراعة والمياه النيابية تناقش اليوم الواقع المائي في المملكة

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة