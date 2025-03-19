مجلس النواب يناقش معدل قانون الجمارك تحت القبة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، يناقش خلالها قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 17/ 3/ 2025 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.

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