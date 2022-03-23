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الأربعاء، 23-03-2022 06:22 ص

مجلس النواب ينتخب أعضاء لجنة الصحة والبيئة اليوم

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن ينتخب مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء، أعضاء للجنة الصحة والبيئة التي اعتبرت مُنحلة بعد استقالة 7 من أعضائها قبل أيام.

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وأوضح جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية التي من المفترض أن تبدأ عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، "انتخاب لجنة الصحة والبيئة سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب".


واعتبرت لجنة الصحة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لإحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها على خلفية اتفاقية وزارة الصحة لشمول عاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.


وقدم كل من النائب عبد الرحيم المعايعة، والنائب أحمد السراحنة، والنائب محمد الخلايلة، والنائب تيسير كريشان، والنائب أحمد عشا، والنائب مروة الصعوب، والنائب محمد العبابنة استقالاتهم من اللجنة.


 




 

 


 

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