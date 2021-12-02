الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن وزارة الصحة بشأن تلقي مطاعيم كورونا

المفرق : بحث سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا

الحكومة تنوي تطبيق تقنية جديدة لتوزين الشاحنات

العدل: الدفع عبر "فواتيركم" ليس إلزاميا في المحاكم

وزارة العمل تعلن عن توفر 300 فرصة عمل

الرواشدة يدعو لتوظيف التكنولوجيا لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أبو الراغب: الصمت قد يساهم بنشر الإشاعة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو السمن والغزاوي

وزارة التربية تعمم على المدارس بشـأن الامتحانات

فرصة لتساقط الثلوج في الاردن نهاية الشهر الحالي

الخميس، 02-12-2021 02:00 م

مجلس النواب ينتخب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة - أسماء

0L5A6224


الوكيل الإخباري - انتخب مجلس النواب، الخميس، رؤساء لجانه الدائمة ومقرريها، بعد أكثر من أسبوعين من بداية الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.

اضافة اعلان


وفاز برئاسة اللجنة المالية النائب محمد السعودي فيما تم بالتزكية اختيار النائب سالم الضمور مقررا، كما فاز برئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك فيما تم بالتزكية اختيار النائب أيمن مدانات مقرراً.


وانتخبت لجنة الشؤون الخارجية النائب خلدون حينا رئيسا لها، والنائبة ريما العموش مقررة لها، فيما فاز برئاسة اللجنة الإدارية النائب علي الطراونة وانتخب النائب سليمان أبو يحيى مقررا لها.


وفاز النائب طالب الصرايرة برئاسة لجنة التعليم والشباب والنائب خالد الشلول مقررا لها، وجرى انتخاب النائب يسار الخصاونة رئيسا للجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة والنائب ينال فريحات مقررا بالتزكية.


وانتخب النائب فريد حداد رئيسا للجنة الصحة والبيئة، بينما فاز بموقع المقرر بالقرعة النائب عبد الرحيم المعايعة، فيما فاز النائب فراس العجارمة برئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية، فيما فاز النائب عبدالله عواد مقررا بالتزكية.


وفيما يخص لجنة الزراعة والمياه والبادية، فاز برئاستها النائب محمد العلاقمة، وانتخب النائب عطا إبداح مقررا بالتزكية، فيما فاز برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب حسين الحراسيس، وانتخبت النائبة تمام الرياطي مقررة بالتزكية.


وفاز برئاسة  لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النائب ماجد الرواشدة، فيما جرى اختيار النائب سالم العمري مقررا للجنة بالتزكية، وانتخبت النائبة عبير الجبور رئيسة للجنة المرأة والنائبة مروة الصعوب مقررة لها.


وانتخب النائب عبدالله أبو زيد رئيسا للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والنائب أحمد القطاونة مقررا لها، فيما جرى انتخاب النائب محمد الظهراوي رئيسا للجنة فلسطين والنائب محمد الخلايلة مقررا لها.


وكانت اللجنة القانونية التي تم تحويل مشاريع المنظومة السياسية لها قد حسمت أمرها بالتزكية واختارت رئيس المجلس السابق عبد المنعم العودات رئيسا لها.


واستكمل المجلس تشكيل لجانه الدائمة الخمسة عشر ومن أبرزها المالية والشؤون الخارجية والزراعة والطاقة بالإضافة إلى القانونية.


وتتألف كل لجنة من أحد عشر عضوا ولا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
efawaterkom-1024x793-copy

العدل: الدفع عبر "فواتيركم" ليس إلزاميا في المحاكم

thumbs_b_c_e66204fd964b71fbe2f67cc6c7cbf397-750x430-1-750x430-1-750x430

لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب بالرفض الأممي للإجراءات الأحادية في القدس

0L5A0349

الرياطي يمطر الخصاونة بأسئلة حول شركة تطوير العقبة

0L5A0017

انتخاب رؤساء اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار في النواب

0L5A6423

انتخاب رؤساء ومقرّري لجان النواب اليوم الخميس

0L5A6224

لا مخالفات في مناقشة قانونية الأعيان لتعديلات الدستور

أخبار متعلقة
0L5A0017

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

0L5A0411

المرشحون لعضوية مالية النواب- أسماء

الدغمي

الدغمي : سنولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية كبيرة

11202122144529343257186

العودات رئيساً لقانونية النواب

maxresdefault

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الثلاثاء