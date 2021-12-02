مجلس النواب ينتخب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة - أسماء

الوكيل الإخباري - انتخب مجلس النواب، الخميس، رؤساء لجانه الدائمة ومقرريها، بعد أكثر من أسبوعين من بداية الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.

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وفاز برئاسة اللجنة المالية النائب محمد السعودي فيما تم بالتزكية اختيار النائب سالم الضمور مقررا، كما فاز برئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك فيما تم بالتزكية اختيار النائب أيمن مدانات مقرراً.



وانتخبت لجنة الشؤون الخارجية النائب خلدون حينا رئيسا لها، والنائبة ريما العموش مقررة لها، فيما فاز برئاسة اللجنة الإدارية النائب علي الطراونة وانتخب النائب سليمان أبو يحيى مقررا لها.



وفاز النائب طالب الصرايرة برئاسة لجنة التعليم والشباب والنائب خالد الشلول مقررا لها، وجرى انتخاب النائب يسار الخصاونة رئيسا للجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة والنائب ينال فريحات مقررا بالتزكية.



وانتخب النائب فريد حداد رئيسا للجنة الصحة والبيئة، بينما فاز بموقع المقرر بالقرعة النائب عبد الرحيم المعايعة، فيما فاز النائب فراس العجارمة برئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية، فيما فاز النائب عبدالله عواد مقررا بالتزكية.



وفيما يخص لجنة الزراعة والمياه والبادية، فاز برئاستها النائب محمد العلاقمة، وانتخب النائب عطا إبداح مقررا بالتزكية، فيما فاز برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب حسين الحراسيس، وانتخبت النائبة تمام الرياطي مقررة بالتزكية.



وفاز برئاسة لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النائب ماجد الرواشدة، فيما جرى اختيار النائب سالم العمري مقررا للجنة بالتزكية، وانتخبت النائبة عبير الجبور رئيسة للجنة المرأة والنائبة مروة الصعوب مقررة لها.



وانتخب النائب عبدالله أبو زيد رئيسا للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والنائب أحمد القطاونة مقررا لها، فيما جرى انتخاب النائب محمد الظهراوي رئيسا للجنة فلسطين والنائب محمد الخلايلة مقررا لها.



وكانت اللجنة القانونية التي تم تحويل مشاريع المنظومة السياسية لها قد حسمت أمرها بالتزكية واختارت رئيس المجلس السابق عبد المنعم العودات رئيسا لها.



واستكمل المجلس تشكيل لجانه الدائمة الخمسة عشر ومن أبرزها المالية والشؤون الخارجية والزراعة والطاقة بالإضافة إلى القانونية.



وتتألف كل لجنة من أحد عشر عضوا ولا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.