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السبت، 19-12-2020 01:19 م

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، دعوة المجلس للانعقاد، يوم الاثنين المقبل، لانتخاب أعضاء لجانه الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة.

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وينتخب المجلس أعضاء لجانه في بدء كل دورة عادية، وتتألف كل لجنة من 11 عضواً بالحد الأعلى، وخمسة أعضاء كحد أدنى.


ويجري التوافق على تشكيل اللجان وفق ما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل النيابية، وإذا لم يتم ذلك خلال 14 يوماً من بداية كل دورة عادية، يجري انتخاب الأعضاء، إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر، ثم تنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها، ولا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم.


 




 

 


 

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