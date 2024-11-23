مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب الاثنين المقبل، جلسة تشريعية، لاختيار لجان المجلس الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة.

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ومن المقرر خلال الجلسة، أن يحلف النائب سليمان حمدان سالم الخرابشة عضو مجلس النواب اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).



وتتضمن الجلسة قرار لجنة الرد على خطبة العرش السامي، المتضمن مشروع صيغة الرد على خطبة العرش السامي.



وينتخب النواب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب: