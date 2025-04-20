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مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد

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أرشيفية
 
الأحد، 20-04-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري- تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بالتهنئة والتبريك من إخوتنا المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد. اضافة اعلان


وقال الصفدي: ندعو المولى أن يعيد هذه المناسبة على إخوتنا المسيحيين وهم بخير ومحبة وسلام، وأن يحفظ بلدنا الغالي واحة أمن واستقرار وقوة وعزيمة وصلابة، بقيادة سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
 
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