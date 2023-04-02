مجلس النواب يهنئ مصر بذكرى نصر رمضان

الوكيل الإخباري

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- هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةَ وشعباً بمناسبة الذكرى المجيدة لنصر العاشر من رمضان.تهنئة الخلايلة للشقيقة مصر جاءت في البرقية التي وجهها اليوم الأحد للسفير المصري في عمان محمد سمير.وتقدم الخلايلة الذي يترأس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية باسمه وباسم أعضاء اللجنة بالتهنئة، مشيدا بالوقت نفسه بالدور المحوري المؤثر الذي تؤديه دولة مصر لصالح تعزيز العلاقات العربية ولصالح القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أشاد بالنصر الذي حققته مصر ومخرجاته التي ما تزال آثاره البناءة لليوم.وتابع أن تلك الانتصارات مثلت ملحمة وطنية وذكرى عزيزة على قلوب كل العرب والتي حقق فيها الجيش المصري العظيم بطولات وتضحيات أعادوا من خلالها لمصر وللعرب عزتهم وكرامتهم وللأمة العربية شموخها.وتوجه الخلايلة وأعضاء اللجنة إلى الله عز وجل أن يسدد خطى مصر العروبة على درب التقدم والنماء والتطور وأن يرحم شهداء النصر الذين سطروا بدمائهم الغالية أروع البطولات، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.وأعرب في ختام البرقية عن الرغبة الأكيدة لدى مجلس النواب لتنمية العلاقات الأخوية الصادقة التي تربط البلدين الشقيقين والبناء على ما تحقق من إنجازات في كل المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية في ظل القيادتين المظفرتين، متمنيا وأعضاء اللجنة لمصر الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.