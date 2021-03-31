الأربعاء 31-03-2021
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مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية

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الأربعاء، 31-03-2021 09:11 ص

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية

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الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، في جلسة رقابية الأربعاء، مناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية.
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وناقش المجلس، الأحد، 15 سؤالا للحكومة من أصل 25، وحوّل النواب أحمد الخلايلة، وفايزة عضيبات، وعلي الطراونة، أسئلتهم إلى استجوابات لوزيري الطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري، لعدم قناعتهم بإجابات الحكومة.

وتجتمع اللجان المختصة في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة الصباحية، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس، وعدة قضايا.

تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، فيما تجتمع اللجنة المالية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019.

وتستكمل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، فيما تناقش لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة موضوع سيارات النقل "الشاحنات" في مصنع الفوسفات.

وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، وتناقش لجنة الصحة والبيئة الوضع الوبائي والصحي في الأردن.

لجنة الزراعة والمياه والبادية، تناقش أيضا واقع القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا وبحث سبل وضع استراتيجية وطنية موحدة للقطاع الزراعي.

وتزور كتلة الشعب النيابية مديرية القيادة العامة للقوات المسلحة، فيما يجتمع ملتقى البرلمانيات الأردنيات لانتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر وناطق إعلامي للملتقى.

 




 

 


 

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