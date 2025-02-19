 
الأربعاء 2025-02-19 07:50 ص
 

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.اضافة اعلان


كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.

وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة، قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024.
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل وزير التربية ينعى الحيح

تعبيرية

شؤون برلمانية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

تعبيرية

الطقس تطورات حالة الطقس حتى السبت

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إسرائيل ستطالب في مفاوضات المرحلة الثانية بنزع سلاح قطاع غزة

فلسطين نتنياهو يبلغ وزراءه بشروط المرحلة الثانية في غزة وقرار "خلال 48 ساعة"

النجم التركي أوزجان دينيز

فن ومشاهير فنان تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية

الأسد المخلوع مع زوجته خلال زيارة سابقة إلى معهد موسكو الحكومي للعلاقات الخارجية

عربي ودولي تفاصيل تُكشف لأول مرة عن حياة الاسد في موسكو

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي



 




الأكثر مشاهدة