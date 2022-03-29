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الثلاثاء، 29-03-2022 06:08 ص

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون "الانتخاب لمجلس النواب"، بعد إقرار 8 مواد من أصل 74 مادة يوم الاثنين.

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وقررت اللجنة القانونية، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة، لكن مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرارها.


ويُقسّم مشروع القانون كما أقره النواب، الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138‏ مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة.


وتكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).


 




 

 


 

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