الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 06:21 ص

مجلس النواب يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة اليوم

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة لاستكمال انتخاب أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 15 لجنة.

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واختار المجلس، في جلسات سابقة، أعضاء 12 لجنة وهي: القانونية، الشؤون الخارجية، المالية، والاقتصاد والاستثمار، الصحة والبيئة، المرأة وشؤون الأسرة، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، السياحة والآثار والخدمات العامة، فلسطين، العمل، التنمية الاجتماعية والسكان، الإدارية، والتعليم والشباب.


واللجان التي من المتوقع أن يتم اختيار أعضائها اليوم هي: الزراعة والمياه والبادية، الطاقة والثروة المعدنية، والحريات العامة وحقوق الإنسان.


 




 

 


 

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