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مجلس النواب يواصل لليوم الثاني مناقشة بيان حكومة حسان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 06:19 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني.

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حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم أمس الاثنين، 42 نائباً من أصل 138.

ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة إلى أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور. فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات: "ثقة، حجب، امتناع".

وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة، على أنه "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

 
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