الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021

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الأربعاء، 25-08-2021 04:06 ص

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021

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الوكيل الإخباري - واصل مجلس النواب، في جلستين تشريعيتين الأربعاء، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وأقر المجلس، الاثتين، عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والادارية" بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.

ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة الى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

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