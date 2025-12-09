الثلاثاء 2025-12-09 11:28 ص

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026

مجلس النواب
مجلس النواب
الثلاثاء، 09-12-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.اضافة اعلان


وكان المجلس قد شرع، الاثنين، في مناقشة "الموازنة العامة"، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن اللجنة قدمت تحليلًا يُمكن النواب من اتخاذ قرار بشأن "موازنة 2026"، مُضيفًا أن مشروع القانون جاء بوقت مُبكر للاستفادة من الوقت واستغلاله ومنح المساحة لتحسين مؤشرات الأداء الحُكومي.

وأوضح السليحات، في أولى جلسات مُناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن "مالية النواب" حللت جميع جوانب الموازنة، والقرارات التي أثرت فيها، والقطاعات الاقتصادية، وملامح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت نتائج تحليل تمكن أعضاء مجلس النواب من اتخاذ قرار بشأن "مشروع الموازنة".

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت، في السابع من كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع الولايات المتحدة على خطة السلام المعدلة اليوم

قل

منوعات اكتشاف حطام سفينة عمرها ألفا عام قبالة الإسكندرية

تت

منوعات إجابة مختصرة … مراسلة CNN ترد على إهانة ترامب لها

خارطة تايلاند

عربي ودولي الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي



 






الأكثر مشاهدة