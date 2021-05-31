الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 06:33 م

محافظة: استبعد موجة ثالثة لكورونا

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 الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة السابق وأستاذ الفيروسات عزمي محافظة، الاثنين، إن حدوث موجة ثالثة من كورونا في الأردن يبدو مستبعداَ في الوقت الحالي، وإن حدثت فلن تكون بحجم الموجتين السابقتين.
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وأضاف في مقالة نشرها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن “نسبة المناعة المجتمعية في الأردن لا تقل عن ٦٠٪ نتيجة الإصابة الطبيعية بالفيروس التي حدثت خلال اكثر من سنة وكذلك التطعيم”.

وأشار إلى أن “الخطة التي اعلنتها الحكومة لا تهيئ لصيف آمن وإنما لخريف أو لشتاء آمن وتهدر فرصة ثمينة لتحسين الوضع الاقتصادي لكثير من القطاعات التي تضررت بشكل كبير جداَ، خاصة القطاع السياحي”.

 




 

 


 

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