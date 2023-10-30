محافظة: الاستثمار بالبحث العلمي والابتكار من شأنه إحداث أثر اقتصادي واجتماعي

الوكيل الإخباري - أكدت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الإثنين، أهمية التركيز على الأولويات الوطنية في البحث العلمي.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، بحضور رئيسي الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، والجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، وعدد من عمداء البحث العلمي في الجامعات.

وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة بصفتها الرقابية، لمتابعة إجراءات عمل صندوق دعم البحث العلمي، وأدواره في دعم مسيرة البحث العلمي عبر دعم المشاريع ذات البعد التطبيقي والابتكاري، والتي تقع ضمن الأولويات الوطنية.



ودعا إلى توجيه الدعم نحو المشاريع الوطنية، التي تسهم في حل مختلف التحديات على المستوى الوطني من خلال تضافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية والصناعية، بما يُعزز مسيرة الريادة، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد الحمارنة أهمية مشاريع البحث العلمي ودورها البارز في نقل المعرفة والابتكار والتميز الفكري، مع ضرورة توجيه مفهوم البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية والعمل على التنسيق المشترك مع الجامعات وصناديق البحث العلمي لتصبح مرجعية واحدة للاستفادة منها تحت مرجع مؤسسي واحد يشمل معظم الباحثين المهتمين.



بدوره، قال الوزير محافظة إن عمل الصندوق يتمحور حول دعم المشاريع البحثية والابتكارية، التي تُسهم في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالأولويات الوطنية.



وبين أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار من شأنه إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أهمية نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة والإبداع في مختلف المجالات، وبناء القدرات المتعلقة بالبحث العلمي وتوظيفه في تجاوز مختلف التحديات، التي تواجهها القطاعين العام والخاص.



وأوضح محافظة أن الآلية المعتمدة لدى الصندوق لتحديد الأولويات البحثية والابتكارية الوطنية، تتمحور حول مخاطبة الجامعات الأردنية والمؤسسات والمراكز البحثية والوزارات وغرف التجارة والصناعة، للحصول على مقترحاتهم بشأن تحديد الأولويات البحثية الوطنية حسب القطاعات.



ولفت إلى أن الصندوق يقوم بدوره عبر اللجان القطاعية المختصة فيه بدراسة تلك المقترحات، التي ترفع المقترحات إلى اللجنة الأكاديمية في الصندوق، قبل اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة إدارة الصندوق.



من جهتهم، تحدث رؤساء الجامعات حوّل أهمية دور الصندوق في دعم البحث العلمي في الجامعات، ورفع مستوى تركيزها في مجال البحث العلمي، ودعم المشاريع ذات الطابع التطبيقي، والتركيز على الأولويات الوطنية ورفع كفاءة الهيئات التدريسية وكفايات طلبة الجامعات.