الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الأربعاء، 28-12-2022 04:42 م

محافظة يوضح حول السنة التحضيرية لجميع التخصصات في الجامعات

2Vkm1Ovci6Zmvcx0AtMknxM1h40UUs7rpvS4eSpI


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه التعليم العالي، وعلى رأسها ما يتعلق بالسنة التحضيرية ومديونية الجامعات وبرنامج التعليم الموازي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.


وقالت العين الجاغوب إن هذه اللقاءات تهدف لتحسين مخرجات التعليم والتعليم العالي في المملكة، ورفع كفاءة الطلبة للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية للتعليم العالي بمراحلها كافة، بدءاً من مخرجات التعليم المدرسي، الذي هو بمثابة مدخلات للتعليم الجامعي ومخرجاته التي تعتبر المدخلات لسوق العمل.


وأشارت الجاغوب إلى أهمية بحث موضوع السنة التحضيرية ودراستها وفق أسس وضوابط محددة تضمن الاستقرار المالي للجامعات في ظل ارتفاع مديونتها، متسائلة حول استمرار القبول في البرنامج الموازي والبدائل المتاحة لدى الوزارة لتعويضه، وما إذا سيكون هناك إعادة نظر بالرسوم الجامعية.


بدوره، تحدث الوزير محافظة حول برامج الوزارة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الرامية لتحقيق الرؤى الإصلاحية لمسيرة التعليم العالي من خلال محاور التشريعات وتنمية الموارد البشرية والمالية وسياسات القبول.


وأضاف أن تطبيق السنة التحضيرية على جميع التخصصات بحاجة لدراسة وتعمق أكثر لضمان عدم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمقبولين في الجامعات، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر بالقبول في برنامج الموازي وفقاً لخطة مدروسة طويلة الأمد تتمثل بهيكلة الرسوم الجامعية مع الإبقاء على البرنامج الموازي والاستعاضة عنه بشكل تدريجي كونه يسهم بشكل كبير بالنفقات الجامعية.


وأكد محافظة أهمية توجه الطلبة نحو التعليم المهني التقني الذي يسهم بإيجاد فرص عمل والحد من البطالة، نظراً لتوفر برامج مهنية مطروحة لدى بعض الجامعات في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-12-28 at 4.37.01 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة تنظيم مهنة المحاسبة

1672227923327

طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على امتياز الصخر الزيتي

154496704994ce1a232c0d477351ba4a834ebd198c

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

WhatsApp Image 2022-12-28 at 2.35.45 PM

فلسطين النيابية: الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية

WhatsApp Image 2022-12-28 at 2.12.03 PM

"الأُسرة النيابية" تبحث موضوعي دعم الأُسر الفقيرة ومعونة الشتاء

17

حزب الاتحاد يعقد لقاء مع أعضاء لجنة الحسم التي تضم متقاعدين عسكرين من جهاز الأمن العام

أخبار متعلقة
1670934741501

زراعة الأعيان تطلع على تعديلات قانون التعاون

0L5A0436

الأعيان: ارتفاع الأسعار ظاهرة طالت كافة الدول

8615d1f8-1654074645736

الفايز: 4.6 مليون سائح زاروا المملكة خلال 11 شهرا

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان: نتابع بقلق الأوضاع في الأراضي المحتلة

1670243571038

الفايز يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة

0L5A0436

قانونية الأعيان تشرع بمناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس