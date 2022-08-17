الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 11:41 ص

مداخلة العرموطي تحت القبة تثير حفيظة الخصاونة ويطلب شطبها

WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.15.58 PM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أثارت عبارة وردت خلال مداخلة للنائب صالح العرموطي، حفيظة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ما دفعه للطلب من رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بأن يشطبها من محضر الجلسة.

وكان العرموطي قال خلال مداخلته على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، اليوم الأربعاء، "من خطط لهذا القانون أحد الشركات الأجنبية".

وقال الخصاونة ردا على العرموطي إنه لا يليق الإشارة إلى أن شركة أجنبية أو غيرها وضعت مشروع قانون جاء من الحكومة.

وأضاف أن الحكومة وضعت مشروع القانون وقدمته إلى مجلس النواب ودرسته لجنة من لجانه، لافتا إلى أن الحكومة تضع مسودة مشاريع القوانين بإرادة ذاتية منفردة تستهدف الاجتهاد قدر المستطاع في تحسين اشتراطات البيئة التشريعية.

فيما رد العرموطي على حديث الخصاونة بأنه لا يجوز لرئيس وزراء سواء أكان سابق أو قادم أن يطلب شطب كلمة من حق النائب قولها، مشيرا إلى أنه سمع ما قاله خلال مداخلته من أحد وزراء الحكومة الحالية.

بدوره رد الدغمي بأنه سيدرس شطب العبارة من محضر الجلسة في حال كانت تضمنت أي عبارات تجريح أو إساءة للحكومة.


اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-08-17 at 4.42.06 PM

كريشان: المجلس الطبي يمس الأطباء بالقطاعين العام والخاص

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز: الملك يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن

820227132253388255264

البرلمانية مع دول آسيا تهنئ الباكستان بذكرى الاستقلال

WhatsApp Image 2022-08-17 at 3.28.41 PM

الدغمي يستقبل وفدا من أبناء الأسرى الفلسطينيين

7202220164314537046056

مجلس النواب يستثني حملة جواز سفر الاحتلال من البيئة الاستثمارية

1660729891451

الأردنية اللبنانية في الأعيان تلتقي السفير اللبناني

أخبار متعلقة
0L5A6224

مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين

M63A9908

النواب يحيل ثلاثة قوانين اقتصادية إلى اللجنة المختصة

0L5A0245

الدغمي يقترح وضع شرط يمنع الوزراء من العمل بعد استقالتهم

M63A9908

القضايا التي سيطرحها النواب أمام الحكومة الأربعاء المقبل

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.54 PM (4)

جلسة مشتركة بين الحكومة والنواب الأربعاء المقبل

0L5A0017

مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية