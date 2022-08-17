مداخلة العرموطي تحت القبة تثير حفيظة الخصاونة ويطلب شطبها

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أثارت عبارة وردت خلال مداخلة للنائب صالح العرموطي، حفيظة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ما دفعه للطلب من رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بأن يشطبها من محضر الجلسة.



وكان العرموطي قال خلال مداخلته على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، اليوم الأربعاء، "من خطط لهذا القانون أحد الشركات الأجنبية".



وقال الخصاونة ردا على العرموطي إنه لا يليق الإشارة إلى أن شركة أجنبية أو غيرها وضعت مشروع قانون جاء من الحكومة.



وأضاف أن الحكومة وضعت مشروع القانون وقدمته إلى مجلس النواب ودرسته لجنة من لجانه، لافتا إلى أن الحكومة تضع مسودة مشاريع القوانين بإرادة ذاتية منفردة تستهدف الاجتهاد قدر المستطاع في تحسين اشتراطات البيئة التشريعية.



فيما رد العرموطي على حديث الخصاونة بأنه لا يجوز لرئيس وزراء سواء أكان سابق أو قادم أن يطلب شطب كلمة من حق النائب قولها، مشيرا إلى أنه سمع ما قاله خلال مداخلته من أحد وزراء الحكومة الحالية.



بدوره رد الدغمي بأنه سيدرس شطب العبارة من محضر الجلسة في حال كانت تضمنت أي عبارات تجريح أو إساءة للحكومة.







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