الإثنين 2025-07-07 04:15 م
 

مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر

النائب حسن الرياطي
النائب حسن الرياطي
 
الإثنين، 07-07-2025 03:03 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدعي عام عمان تكفيل النائب حسن الرياطي بعد توقيفه ومنعه من السفر . اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية "البلقاء التطبيقية" تستحدث برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية

معان

أخبار محلية محافظ معان يؤكد أهمية تعزيز جودة الخدمات

العاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 789 مخالفة بحق طلبة التوجيهي... غالبيتها إدخال الهاتف إلى الامتحان

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تفتتح المركز الوطني للتوحد في محافظة الزرقاء

مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي

النائب حسن الرياطي

شؤون برلمانية مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر

جانب من اللقاء

أخبار محلية المياه ومياه العقبة يناقشان مشروع آبار الحصاد المائي في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة