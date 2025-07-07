مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر

03:03 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدعي عام عمان تكفيل النائب حسن الرياطي بعد توقيفه ومنعه من السفر . اضافة اعلان

