الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 02:26 م

مدير الضمان: نعتمد الشفافية في عمل المؤسسة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، أهمية الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي وعادل، تتوافر فيه كل مُقومات الاستمرار، والقدرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

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وأشار شديفات خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إن الضمان مؤسسة وطنية مُهمة وفاعلة، وتُعتبر ملاذا آمنا تُراعي الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المُشتركين.


ودعا إلى إعادة النظر في أُسس عمل اللجان في المؤسسة وآلية توزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى إعادة النظر في وضع الموظفين في أكثر من لجنة.


إلى ذلك، ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية، آلية العمل في الدائرة القانونية في المؤسسة، وكيفية اختيار المحامين التابعين لها، وعددا من المواضيع المتعلقة بعمل المؤسسة.


من جانبه، قال الطراونة إن المؤسسة تعتمد على الشفافية في طبيعة عملها، حفاظًا على المصالح العامة للمشتركين، مشيرا إلى أهمية الدور التي تضطلع به على كل الأصعدة ورسالتها الريادية.


وأكد أن كل المُلاحظات الواردة من اللجنة الإدارية ستُؤخذ بعين الاعتبار، مشيدا بعمل اللجنة لما شأنه الارتقاء بمؤسسات الوطن على جميع المستويات.

 




 

 


 

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