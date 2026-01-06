مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"

وأضاف أن هذه المذكرة تأتي إيماناً بأهمية الشراكة مع مراكز البحث والخبرة الوطنية، وفي مقدمتها مركز الحياة – راصد، بهدف دعم الحوار البرلماني المبني على الأدلة حول قضايا الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة التشريعات والسياسات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، وربطها بالأثر الواقعي على الاقتصادين الوطني والمحلي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة الصحة في الأعيان: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي يعزز الحوكمة
-
مالية النواب تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة
-
مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية
-
"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء
-
الفايز يدعو لاطلاع الأردنيين على وضع الضمان ويفتح ملف الاقتراض الحكومي
-
اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء
-
"الطاقة النيابية" تدرس مشروع قانون الغاز وتعلن اجتماعاً مرتقباً لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء