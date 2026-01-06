الثلاثاء 2026-01-06 05:51 م

مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة وقّعت مذكرة تعاون مع مركز الحياة – راصد، انطلاقاً من الدور الدستوري لمجلس النواب في مجالي التشريع والرقابة، وحرصه على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار في المملكة.

اضافة اعلان


وأضاف أن هذه المذكرة تأتي إيماناً بأهمية الشراكة مع مراكز البحث والخبرة الوطنية، وفي مقدمتها مركز الحياة – راصد، بهدف دعم الحوار البرلماني المبني على الأدلة حول قضايا الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة التشريعات والسياسات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، وربطها بالأثر الواقعي على الاقتصادين الوطني والمحلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تسجيل 123 براءة اختراع في 2025

رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية

عربي ودولي رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية

توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة

عربي ودولي توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة

ا

شؤون برلمانية رئيس لجنة الصحة في الأعيان: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي يعزز الحوكمة

"الوطني للتشغيل" يوقع أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم منذ 2022

أخبار محلية "الوطني للتشغيل" يوقع أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم منذ 2022

ل

شؤون برلمانية مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"

"العقبة الخاصة": إقرار نظام الإدخال المؤقت للمركبات يعزز البيئة الاستثمارية

أخبار محلية "العقبة الخاصة": إقرار نظام الإدخال المؤقت للمركبات يعزز البيئة الاستثمارية

الأردن يتقدم في أكثر من 20 مؤشرا عالميا

أخبار محلية الأردن يتقدم في أكثر من 20 مؤشرا عالميا



 






الأكثر مشاهدة