مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة وقّعت مذكرة تعاون مع مركز الحياة – راصد، انطلاقاً من الدور الدستوري لمجلس النواب في مجالي التشريع والرقابة، وحرصه على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار في المملكة.

