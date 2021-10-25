مذكرة نيابية تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات

الوكيل الإخباري – قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب زيد العتوم، إن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مذكرة نيابية بشأن وقف رفع أسعار المشتقات النفطية.

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وأضاف العتوم، خلال مداخلته باجتماع لجنة الطاقة النيابية، أنّ المطلب النيابي يأتي بسبب الضغط الاقتصادي الهائل وخاصة بعد زيادة أعباء جائحة كورونا.



ولفت إلى أن عديد من الدول في العالم اتخذت إجراءات في هذا الملف كبريطانيا التي ألغت ضريبة المبيعات 5 بالمئة عن فواتير الكهرباء؛ لوقف التضخم بأسعار المشتقات البترولية.