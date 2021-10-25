الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

السماح بتقديم الأرجيلة في المقاهي

الحنيفات : توجيهات ملكية بتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي

تنقلات بين المشرفين التربويين في التربية- أسماء

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

لبنان: شركة أردنية لمعاينة خط الغاز وإصلاحه

الفايز: قطاع السياحة يمر بمرحلة التعافي الآن

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان

الامن العام : التحقيق في فيديو الاعتداء على شخص بسبب السرقة

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية

القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

الإثنين، 25-10-2021 01:12 م

مذكرة نيابية تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات

161875053046732200


الوكيل الإخباري – قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب زيد العتوم، إن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مذكرة نيابية بشأن وقف رفع أسعار المشتقات النفطية.

اضافة اعلان


وأضاف العتوم، خلال مداخلته باجتماع لجنة الطاقة النيابية، أنّ المطلب النيابي يأتي بسبب الضغط الاقتصادي الهائل وخاصة بعد زيادة أعباء جائحة كورونا.


ولفت إلى أن عديد من الدول في العالم اتخذت إجراءات في هذا الملف كبريطانيا التي ألغت ضريبة المبيعات 5 بالمئة عن فواتير الكهرباء؛ لوقف التضخم بأسعار المشتقات البترولية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

تقرير تشيزي: التأرجح هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة

605b8a2221661

المومني :السياحة التعليمية ربما تكون بديلا عن برنامج الموازي

وزارة الطاقة

الحكومة تعد بدراسة المذكرة النيابية لعدم رفع أسعار المحروقات

159085710976196200

الصحة النيابية تعد بفتح ملف المواد الغذائية المسرطنة

image (1)

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

285440_1_1632407453

النائب الرياطي تترشح لرئاسة مجلس النواب

أخبار متعلقة
5FF5C27F-6B19-45DF-BE7F-8AD3FDD8C2A8

لجنة الطاقة النيابية: ندعو إلى استغلال الصخر الزيتي والغاز كمصادر محلية متوفرة