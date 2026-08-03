مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"

واستند النواب، في مذكرتهم، إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبين بإعادة طرح المادة للتصويت، وإعادة النظر في التعديل الذي يوسع مفهوم الطريق ليشمل السكك الحديدية، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وحقوقية تمس الملكية العقارية وحقوق المالكين.
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