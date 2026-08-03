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مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"

مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"
مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"
 
الإثنين، 03-08-2026 02:50 م
الوكيل الإخباري-   قدمت كتلة الأمة النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، مذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس، تطالب بإعادة التصويت على المادة (2) المتعلقة بتعريف الطريق ضمن مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إدراج "سكة الحديد" ضمن مفهوم الطريق.اضافة اعلان


واستند النواب، في مذكرتهم، إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبين بإعادة طرح المادة للتصويت، وإعادة النظر في التعديل الذي يوسع مفهوم الطريق ليشمل السكك الحديدية، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وحقوقية تمس الملكية العقارية وحقوق المالكين.
 
 


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