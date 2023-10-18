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الأربعاء، 18-10-2023 12:09 ص

مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان

نواب ٢



الوكيل الاخباري - تبنى النائب زيد العتوم مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان.
 
وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين أدناه وبعد جرائم الحرب والمجازر وأعمال الابادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء والأبرياء والتي ارتكبها ولا زال يرتكبها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالم ودون أن يتم تحريك ساكنا وبموافقة ومباركة ودعم دولي.

ومع التأكيد بأن موقف الأردن قيادة وشعبا هو موقف مشرف، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه ومن منطلق الاصرار على اتباع نهج المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية التي اعتاد عليها الهاشميون والشعب الأردني فإننا نطالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي فورا وذلك تحت طائلة طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب لطلب مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني".

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