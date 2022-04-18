مذكرة نيابية تطالب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

الوكيل الإخباري - صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على إرسال مذكرة نيابية موقعة من نحو 88 نائب إلى الحكومة للمطالبة بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من الأردن.

اضافة اعلان

وكان النواب تداولوا خلال كلماتهم تحت القبة ما جرى خلال الأيام الماضية من استفزازات وممارسات قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى.

وتاليا نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم



نحن النواب الموقعون على المذكرة النيابية

إن الوقوف عند محطة الإستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى، وعليه نطالب بقرارات وإجراءات تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ولا تقف فقط عند ردعها بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد "التفريط" بالوصاية والرعاية الهاشمية الأردنية بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين.



وإننا وإذ نوجه التحية لأهل القدس الصامدين في وجه قوات الاحتلال الإرهابية وممارساتها نثني على متابعات وزارة الخارجية والموقف الرسمي الأردني المعلن مشددين على ضرورة الارتقاء بالموقف إلى مستوى الثوابت الملكية المرجعية التي أعلنتها قيادتنا عدة مرات وفي كل المحافل.



ونؤكد أننا بانتظار تلك الإجراءات من جهة الحكومة ردا على الاعتداء السافر وعدم إحترام الوصاية الهاشمية الأردنية وأقلها قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمان وطرد سفيره واستدعاء السفير الأردني في تل الربيع المحتلة وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها إضافة لتدخل في أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة.



١- خليل حسين عطيه

٢- علي الخلايله

٣- زينب البدول

٤-م. أسامه صقر القوابعه

٥-عمر النبر

٦- هاديه السرحان

٧ الدكتور هايل عياش

٨- عبدالله منور ابو زيد

٩-د.احمد عبدالعزيز السراحنة

١٠-شادي فريج

١١ _ مغير الهملان الدعجة

١٢ _ حسين الحراسيس

١٣ عبدالسلام الخضير

١٤_ غازي البداوي

١٥-ماجد الرواشدة

١٦- د فريد حداد

١٧. رمزي العجارمة

١٨- د. عبدالرحيم المعايعه

١٩ عمر الزيود

٢٠ - م .عطا إبداح

٢١- د فايز بصبوص

٢٢ . جعفر ربابعه

٢٣- خالد ابو حسان

٢٤- دينا عوني البشير

٢٥- محمد عبابنه

٢٦- يحيى عبيدات

٢٧- خلدون حينا

٢٨- رائد رباع الظهراوي

٢٩-د. احمد الخلايلة

٣٠- محمد بني ياسين

٣١_محمد المرايات

٣٢_د احمد جميل عشا

٣٣-ميرزا بولاد

٣٤- محمد المحارمة

٣٥- زيد العتوم

٣٦- المهندس طلال النسور

٣٧-عبدالسلام ذيابات

٣٨-عمر عياصرة

٣٩-د توفيق المراعية

٤٠- م يزن الشديفات

٤١ - خلدون الشويات

٤٢- د. محمد الخلايله

٤٣_إسلام الطباشات

٤٤- أيمن مدانات

٤٥_ م. عدنان مشوقة

٤٦- د طالب الصرايرة

٤٧-محمد جرادات

٤٨ - أيوب خميس

٤٩- د بلال المومني ٥٠ - د محمد أبوصعيليك

٥١ - د.نصار الحيصه

٥٢ - احمد القطاونه ابو مجاهد

٥٣ - عوده النوايشه

٥٤-عبدالرحمن العوايشه. ٥٥-بسام الفايز

٥٦ محمود الفرجات

٥٧- د.خالد البستنجي

٥٨-م. سالم العمري

٥٩- د.اسماعيل المشاقبة

٦٠ - عبيد ياسين

٦١- خير ابو صعيليك

62_روعة الغرابلي

٦٣-رهق الزواهرة

٦٤-آمال الشقران

٦٥- د. فايزة عضيبات

٦٦-المهندس موسى هنطش

٧٦- صالح الوخيان

٦٨- د عارف السعايدة

٦٩. د سالم الضمور

٧٠- د فراس القضاه

٧١- د صفاء المومني

٧٢- محمد الظهرواي

٧٣- سليمان ابو يحيى

٧٤- صالح العرموطي

٧٥- ينال فريحات

٧٦- محمد الغويري

٧٧. د غازي الذنيبات

٧٨.ريما ابو العيس العموش

٧٩.ميادة شريم

٨٠.مروة الصعوب

٨١_ هيثم زيادين

٨٢. مجحم الصقور

٨٣علي الغزاوي

٨٤. د. وائل رزوق

٨٥. خالد الشلول

٨٦.عبد المنعم العودات .

٠٨٧محمد الشطناوي.

88. نواف الخوالدة