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الإثنين، 28-03-2022 04:23 م

مذكرة نيابية تطالب بوقف الملاحقة القضائية للمتعثرين - وثيقة

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الوكيل الإخباري - تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية للمطالبة بوقف تحريك دعاوى قضائية ضد العملاء المتعثرين وغير الملتزمين بسداد ديونهم بشكل مؤقت.

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ودعت المذكرة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، اليوم الاثنين، الحكومة ممثلة بالبنك المركزي الأردني إلى إصدار التعليمات اللازمة للبنوك العاملة في الأردن لوقف تحريك دعاوى قضائية ضد العملاء المتعثرين وغير الملتزمين بسداد ديونهم وذلك بشكل مؤقت.

 

وبررت المذكرة ذلك الطلب بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم من أجل التخفيف من أعباء المواطنين ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك وما نشهده من ارتفاع حاد في السلع المحلية، حيث اتخذت بعض الدول العربية إجراءات مماثلة وخاصة تلك البلدان التي يشهد اقتصادها انكماشا في النمو وزيادة في التضخم.

 

وطالبت المذكرة رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الحكومة من أجل اتخاذ ذلك الإجراء الاقتصادي، والذي سيساعد في التخفيف من أعباء المواطنين ورفد السيولة في الأسواق.

 


 




 

 


 

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