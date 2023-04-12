الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة نيابية لتأجيل أقساط قروض نيسان

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الأربعاء، 12-04-2023 01:54 م

مذكرة نيابية لتأجيل أقساط قروض نيسان

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الوكيل الإخباري - تبنى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مذكرة للمطالبة بتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي.

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ووقع أكثر من 40 نائبا على المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية.

 

وجاء في نص المذكرة "نحن النواب الموقعون أدناه نطالب الحكومة بالإيعاز بتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان وإلزامهم بتأجيل الأقساط بدون تحميل المقترضين أي فوائد إضافية لا سيما بعد تفويت فرصة تأجيل قسط شهر رمضان المبارك، وإن الظروف الاقتصادية صعبة والمواطنين لا يجدون أي سيولة لسداد احتياجاتهم والقطاعات الاقتصادية تطالب بذلك من أجل توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكل عام".

 

وتاليا المذكرة:

 




 




 

 


 

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