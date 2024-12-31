الوكيل الإخباري- تبنى النائب احمد الهميسات مذكرة نيابية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين مبرراً في ذلك انها تقديراً لجهودهم وتضحياتهم التي قدموها في خدمة الوطن.

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