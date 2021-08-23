الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 07:40 م

مرأة الأعيان تعرض أولوياتها التشريعية

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 الوكيل الاخباري  - التقت لجنة المرأة في مجلس الأعيان اليوم الاثنين، عددا من الفاعليات الرسمية وسيدات محافظة عجلون لبحث الموضوعات التي تهم قطاع المرأة ودورها في التنمية.

واكدت رئيسة اللجنة العين هيفاء النجار خلال اللقاء الذي نظمته مبادرة القوة، بالتشاركية مع المعهد الديمقراطي الوطني، دور المرأة في تنمية المجتمع المحلي، والعديد من الإنجازات التي حققتها والقدرة على تطوير مهاراتها وإحداث التغيير المطلوب في مختلف المجالات.

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